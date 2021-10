Lazio, Felipe Anderson: 'Io antisportivo? No, giusto proseguire' (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA - Diciamo che nella Lazio di queste prime partite c'è tanto Felipe Anderson . Anche contro l'Inter, gol a parte, il brasiliano si è dimostrato l'uomo in più. Sarri gli ha dato fiducia, lui lo sta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA - Diciamo che nelladi queste prime partite c'è tanto. Anche contro l'Inter, gol a parte, il brasiliano si è dimostrato l'uomo in più. Sarri gli ha dato fiducia, lui lo sta ...

Advertising

DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - DAZN_IT : Ritorno amaro per Inzaghi, la Lazio vince 3-1: Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic stendono l'Inter ??… - Eurosport_IT : Tris dell Lazio all'Olimpico, Inter ribaltata: ci pensano Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic3??????… - giuliolocatelli : Non voglio cadere in certi discorsi. La Lazio doveva fermarsi? Bene non l ha fatto. Io sono abituato ad analizzare… - exlwaysyou : @marblackbluety @OfficialSSLazio Di marco cade per via di un contrasto, nota la lazio che riparte, sta a terra spe… -