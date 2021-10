Inter in vantaggio al 45? sulla Lazio: decide un rigore di Perisic (Di sabato 16 ottobre 2021) Bella gara tra Lazio e Inter in questi primi 45 minuti di gioco. Una partita che vede il vantaggio dei nerazzurri per 1-0. Decisivo un rigore assegnato all’11’ per un fallo di Hysaj su Barella e dagli 11 metri Perisic non ha sbagliato. Gara molto bella, con molti spazi per gli attacchi da una e dall’altra parte. Occasioni per Felipe Anderson e Immobile per il pareggio, ma anche per lo stesso Perisic per il raddoppio, con una bella parata di Reina. Nel finale grande occasione per Pedro, bella la parata di Handanovic. Inter in vantaggio al 45? ma gara completamente aperta. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Bella gara train questi primi 45 minuti di gioco. Una partita che vede ildei nerazzurri per 1-0. Decisivo unassegnato all’11’ per un fallo di Hysaj su Barella e dagli 11 metrinon ha sbagliato. Gara molto bella, con molti spazi per gli attacchi da una e dall’altra parte. Occasioni per Felipe Anderson e Immobile per il pareggio, ma anche per lo stessoper il raddoppio, con una bella parata di Reina. Nel finale grande occasione per Pedro, bella la parata di Handanovic.inal 45? ma gara completamente aperta. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ???? | IVAAAAAANNNNNNN 12’- ?? #Barella atterrato in area, #Perisic dal dischetto è infallibile!! ?? L'INTER È IN VAN… - Inter : ?? | INTERVALLO Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio! ?? #LazioInter 0?-1? #FORZAINTER ???? - SerieA : ?? ???? GOOOLLLL ???? ?? #Perisic non sbaglia dagli 11 metri ?? @Inter in vantaggio ???? #LazioInter 0-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - re_assoluto : Oh ma che strano, Inter che va in vantaggio e non sa mantenere il vantaggio, pagando cara la solita disattenzione.… - dandcrocha : RT @Inter: ?? | INTERVALLO Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio! ?? #LazioInter 0?-1? #FORZAINTER ???? -