Infortunio Djimsiti, ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro (Di sabato 16 ottobre 2021) Situazione da monitorare quella di Berat Djimsiti. Il difensore nerazzurro ha riscontrato un brutto Infortunio all’avambraccio con la Nazionale. L’Atalanta si ritrova di fronte un’altra patata bollente da gestire, ma fino a quando i bergamaschi non potranno contare sul ragazzo? ecco i tempi di recupero. La situazione di Berat Djimsiti Secondo quanto riportato da fonti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Djimsiti rassicura l’Atalanta: “Intervento andato bene, presto tornerò in campo” La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Dopo 5 anni di Atalanta quale sarà il futuro (non in nerazzurro) di Pierluigi ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Situazione da monitorare quella di Berat. Ilha riscontrato un bruttoall’avambraccio con la Nazionale. L’Atalanta si ritrova di fronte un’altra patata bollente da gestire, ma fino a quando i bergamaschi non potranno contare sul ragazzo?di. La situazione di BeratSecondo quanto riportato da fonti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::rassicura l’Atalanta: “Intervento andato bene, presto tornerò in campo” La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Dopo 5 anni di Atalanta quale sarà il futuro (non in) di Pierluigi ...

Advertising

zazoomblog : Infortunio Djimsiti ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro - #Infortunio #Djimsiti #tempi #recupero… - Cagliari_1920 : Djimsiti operato: salta anche il Cagliari #cagliaricalcio - edicolasportiva : Atalanta, intervento riuscito per Djimsiti: un mese di stop per il difensore - AlbaniaFooty : ?? Berat Djimsiti, a causa dell'infortunio preso con l'Ungheria, dovrà stare fuori dai campi per un mese prima di po… - infoitsport : Atalanta, infortunio per Djimsiti in nazionale: salterà la Lazio -