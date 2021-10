Ilary Blasi: La battaglia delle donne contro Striscia la notizia (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultima puntata di Striscia la notizia ha dato il via a moltissime polemiche: la consegna del tapiro alla Angiolini è stata scandalosa. Scandalosa consegna del tapiro ad Ambra AngioliniQuesta volta Valerio Staffelli ha davvero esagerato e tutto il web è d’accordo sul fatto che il suo comportamento, nei confronti di Ambra Angiolini, è stato decisamente inopportuno. Nell’ultima messa in onda di Striscia la notizia infatti, abbiamo assistito alla consegna del Tapiro D’Oro all’attrice, la quale è stata tradita e lasciata dall’ex fidanzato Allegri. Il servizio tecnicamente, voleva essere un modo per ironizzare sull’accaduto, in realtà ha ottenuto l’effetto opposto. Ambra Angiolini era visibilmente a disagio e Valerio Staffelli continuava ad affrontare l’argomento con sarcasmo e poca sensibilità. Forse, ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultima puntata dilaha dato il via a moltissime polemiche: la consegna del tapiro alla Angiolini è stata scandalosa. Scandalosa consegna del tapiro ad Ambra AngioliniQuesta volta Valerio Staffelli ha davvero esagerato e tutto il web è d’accordo sul fatto che il suo comportamento, nei confronti di Ambra Angiolini, è stato decisamente inopportuno. Nell’ultima messa in onda dilainfatti, abbiamo assistito alla consegna del Tapiro D’Oro all’attrice, la quale è stata tradita e lasciata dall’ex fidanzato Allegri. Il servizio tecnicamente, voleva essere un modo per ironizzare sull’accaduto, in realtà ha ottenuto l’effetto opposto. Ambra Angiolini era visibilmente a disagio e Valerio Staffelli continuava ad affrontare l’argomento con sarcasmo e poca sensibilità. Forse, ...

