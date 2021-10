Il Milan teme un altro fatal Verona, poi vince in rimonta 3-2 (Di sabato 16 ottobre 2021) Abbiamo a lungo sperato nel fatal Verona (al maschile in questo caso) che – stavolta fuori casa – ha messo in crisi il Milan e per oltre un’ora ha fatto vedere i sorci gialloblù alla squadra di Pioli. Il Milan ha dovuto fare a meno di molti giocatori cui poi si è aggiunto Rebic che è uscito nel primo tempo. Ibrahimovic è partito dalla panchina. Il Verona dell’ottimo Tudor – altra intensità rispetto a Di Francesco – è andato in vantaggio al settimo con Caprari e ha raddoppiato al 24esimo con Barak su rigore. La rimonta è avvenuta nella ripresa. Prima con un bel gol di testa di Giroud che ha giocato dal primo minuto. Poi anche i rossoneri, al 76esimo, hanno usufruito di un calcio di rigore trasformato da Kessie. Due minuti ed è arrivato il terzo gol grazie a una autorete di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Abbiamo a lungo sperato nel(al maschile in questo caso) che – stavolta fuori casa – ha messo in crisi ile per oltre un’ora ha fatto vedere i sorci gialloblù alla squadra di Pioli. Ilha dovuto fare a meno di molti giocatori cui poi si è aggiunto Rebic che è uscito nel primo tempo. Ibrahimovic è partito dalla panchina. Ildell’ottimo Tudor – altra intensità rispetto a Di Francesco – è andato in vantaggio al settimo con Caprari e ha raddoppiato al 24esimo con Barak su rigore. Laè avvenuta nella ripresa. Prima con un bel gol di testa di Giroud che ha giocato dal primo minuto. Poi anche i rossoneri, al 76esimo, hanno usufruito di un calcio di rigore trasformato da Kessie. Due minuti ed è arrivato il terzo gol grazie a una autorete di ...

