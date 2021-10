I ladri non tifano per il Napoli: rubata la Panda di Luciano Spalletti (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Napoli è capolista in Serie A a punteggio pieno, ma i ladri non hanno avuto nessun riguardo per Luciano Spalletti . E' stata rubata al tecnico azzurro la Panda che sta usando a Napoli. L'allenatore ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilè capolista in Serie A a punteggio pieno, ma inon hanno avuto nessun riguardo per. E' stataal tecnico azzurro lache sta usando a. L'allenatore ...

Advertising

MarchettiMikele : @valy_s Se fuori casa metto un cartello 'qui non siamo vaccinati', quindi mi proteggo dai ladri magari? Un ladri mi… - danieledv79 : RT @giuseppetp55: Se dico che sono d’accordo per la riforma del”reddito di cittadinanza”di come è stato usato fino adesso,vuol dire che son… - Adry_Giro : @andreapurgatori l'hanno gestita gli stessi che hanno governato e governano tuttora, il paese è in mano a dei manig… - Spartaco072 : RT @il_brontolone_: #Palombelli smerdata senza parole . 3 posti in terapie intensive occupate su 100 con decine di migliaia di persone non… - Gimmi52296693 : @valy_s Mio nonno diceva che non si va a casa dei ladri a rubare! Secondo voi, sono andato fuori tema!???? -