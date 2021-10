Hernan Crespo | ' Lazio | ripeti il derby e batterai l' Inter'

(Di sabato 16 ottobre 2021) È stato uno dei migliori attaccanti del nostro calcio, 153 gol in serie A, 211 in totale, includendo le coppe con le maglie di, Milan, Parma e Genoa. Da centravantiha ...

È stato uno dei migliori attaccanti del nostro calcio, 153 gol in serie A, 211 in totale, includendo le coppe con le maglie di Inter, Lazio, Milan, Parma e Genoa. Da centravantiha dettato legge su qualsiasi campo, adesso sta tentando di trovare la sua dimensione da allenatore. L'ultima avventura al San Paolo si è chiusa con un addio consensuale. Dispiaciuto per ...APPROFONDIMENTI LAZIO Lazio, scossa Sarri: 'Ora reagite da uomini veri' L'INTERVISTA: 'Lazio, ripeti il derby e batterai... LAZIO Sarri, la Lega, il terreno e anche le Nazionali: 'È... ...Crespo ha parlato della lotta scudetto in Serie A: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante L’ex attaccante Hernan Crespo ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Ecco le sue dichiarazioni ...L'argentino, attualmente disoccupato, ha parlato della nostra Serie A, con la speranza mai sopita di tornare presto in ...