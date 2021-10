Green pass, ritorno in ufficio senza code. Ma è boom di malattie: +23% (Di sabato 16 ottobre 2021) Balzo dei certificati rispetto a 7 giorni fa. La pubblica amministrazione regge al rientro in presenza. I medici denunciano: "Se un paziente dichiara di avere la febbre, non può essere visitato" di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Balzo dei certificati rispetto a 7 giorni fa. La pubblica amministrazione regge al rientro in pre. I medici denunciano: "Se un paziente dichiara di avere la febbre, non può essere visitato" di ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ginometropoli : RT @pbecchi: È in atto il tentativo di minimizzare le proteste dei lavoratori contro il green pass. Eppure anche se i sondaggi non lo dicon… - alantonello22 : @elenaprimudaja @cgilnazionale La colpa dei lavoratori sospesi senza green pass è colpa solo di quelle persone che… -