Green Blue Days, Napoli passa il testimone a Taranto: prossima edizione a giugno 2022 nel capoluogo ionico (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la tappa di Napoli passa a Taranto il testimone di "GreenBlueDays", manifestazione nazionale itinerante di economia circolare ed educazione ambientale. La prossima edizione è prevista nel giugno 2022 e si terrà nel capoluogo ionico, per espresso volere del sindaco Rinaldo Melucci. Ieri, a Napoli, nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, è stata Anna Favella, attrice e sustainability advocate, a consegnare a Paolo Castronovi, assessore all'Ambiente del Comune di Taranto, il testimone, consistente in un manufatto realizzato artigianalmente con legno riciclato, che dai prossimi giorni sarà esposto a ...

