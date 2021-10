Graziani: "Osimhen è una gazzella, in Italia non ci sono attaccanti che incidono più di lui" (Di sabato 16 ottobre 2021) L'ex bomber Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato anche del Napoli e, soprattutto, di Victor Osimhen. Intervista Graziani Osimhen "Come definirei Victor Osimhen? Per come gioca: una gazzella, perché quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile. In questo momento nella squadra di Spalletti gli unici intoccabili sono lui e Koulibaly. Tutti gli altri possono essere sostituiti e possono saltare una partita, mentre loro due no. Il nigeriano ha rapidità e intuito, è fortissimo nello spazio ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Certo, se trova una squadra che gli chiude lo spazio fa più fatica, ma in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) L'ex bomber Ciccioha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato anche del Napoli e, soprattutto, di Victor. Intervista"Come definirei Victor? Per come gioca: una, perché quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile. In questo momento nella squadra di Spalletti gli unici intoccabililui e Koulibaly. Tutti gli altri posessere sostituiti e possaltare una partita, mentre loro due no. Il nigeriano ha rapidità e intuito, è fortissimo nello spazio ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Certo, se trova una squadra che gli chiude lo spazio fa più fatica, ma in ...

Advertising

Spazio_Napoli : Graziani: 'Osimhen è una gazzella, in Italia non ci sono attaccanti che incidono più di lui' - MondoNapoli : Graziani: «Osimhen ha qualità uniche, deve vincere lo scudetto o almeno la classifica marcatori» -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Graziani: 'Osimhen sembra una gazzella, ha velocità e intuito, nessuno in Italia incide come lui' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Graziani: 'Osimhen sembra una gazzella, ha velocità e intuito, nessuno in Italia incide come lui' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Graziani: 'Osimhen sembra una gazzella, ha velocità e intuito, nessuno in Italia incide come lui' https:/… -