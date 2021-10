Gf Vip 6 | scontro nella notte tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro | ecco cos’è successo

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda la decima puntata del Gf Vip 6. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste. Come in ogni puntata è arrivato il momento più atteso, quello delle nomination. A sorpresa, ex Miss Italia e partecipante di Temptation Island, ha nominato. Al termine della trasmissione, l’ex compagna di Mario Balotelli ha espresso tutta la sua delusione sulla scelta di, parlandone proprio con lei. Come riportato da Biccy.itsi è molto arrabbiata: Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto “non ti ...