Gazzetta – Osimhen fenomeno come Cavani e meglio di Higuain | lo dicono i numeri

(Di sabato 16 ottobre 2021) VictorEdinsondi Gonzalo, idelle prime otto giornate premiano il nigeriano. Le prestazione distanno veramente impressionando tutti, anche i più scettici cominciano a ricredersi. C’è chi ha paragonatoa Cristiano Ronaldo, un paragone forse ardito, ma che comunque fotografa il momento dell’attaccante ex Lille.con il Napoli nelle prime otto giornate della stagione 2021/22 ha segnato 7 gol, ma sono gli unici siglati dato chedi recente ha segnato anche con la Nigeria. Un momento di forma strepitoso per l’attaccante che sembra poter ancora crescere molto.gol al LeicesterIl paragone ...

Insigne, Mertens, Lozano, Politano, oltre allo stessotengono su la squadra, sostenuti dal pressing garantito dagli altri due reparti. La fase offensiva, in ogni modo, è un aspetto molto ...Secondo quanto scrivesarà titolare in Napoli - Torino . Il nigeriano è in ottima forma e Luciano Spalletti difficilmente ne farà a meno. Il gol dicon la Nigeria conferma ...Victor Osimhen come Edinson Cavani e meglio di Gonzalo Higuain, i numeri delle prime otto giornate premiano il nigeriano.Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Torino, ottava giornata del campionato di Serie A. NAPOLI. Diversi indisponibili per Spalletti: Kevin M ...