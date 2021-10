Duecento le foto in bianco e nero in mostra, divise in due sezioni: una dedicata all’“ambientazione paesaggistica”, l’altra piu? specifica, agli indios (Di sabato 16 ottobre 2021) “Giovani donne Suruwaha?” (2017) di Sebastia?o Salgado (© Sebastião Salgado/Contrasto). E? dedicata alla foresta amazzonica e alla vita delle sue popolazioni Sebastia?o Salgado. Amazo?nia, nuova potente mostra del fotografo brasiliano. Frutto di un lavoro durato piu? di 6 anni, vissuti da Salgado viaggiando in questo territorio fotografandone la sorprendente natura e gli indios. Anavilhanas, isole boscose del Río Negro. Stato di Amazonas, Brasile, 2009 (© Sebastião Salgado/Contrasto). Leggi anche › “Gabriele Basilico. Territori intermedi”: la mostra è a Catania fino al 6 gennaio › “Festival della fotografia ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) “Giovani donne Suruwaha?” (2017) di Sebastia?o Salgado (© Sebastião Salgado/Contrasto). E?alla foresta amazzonica e alla vita delle sue popolazioni Sebastia?o Salgado. Amazo?nia, nuova potentedelgrafo brasiliano. Frutto di un lavoro durato? di 6 anni, vissuti da Salgado viaggiando in questo territoriografandone la sorprendente natura e gli. Anavilhanas, isole boscose del Río Negro. Stato di Amazonas, Brasile, 2009 (© Sebastião Salgado/Contrasto). Leggi anche › “Gabriele Basilico. Territori intermedi”: laè a Catania fino al 6 gennaio › “Festival dellagrafia ...

Advertising

delicatehar : PERCHÉ CAZZO È COSÌ BELLO IN QUESTA FOTO MA MINCHIA MANCO NE FACESSI DUECENTO TUTTE UGUALI RISULTEREI ALMENO L’1% F… - ForseDormirai_ : io ?? mettere duecento foto di h girasole #LoveOnTourPittsburgh - egocentryc : disgrazia devono mostrare un codice QR per lavorare proprio una torura immagina ritrovare lo screenshot tra duecent… - kfriedstripper : stavo per commentare la foto di aurora con “duecento tonnellate” inteso come tonnellate di fessa ovviamente poi mi… -