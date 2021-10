Comuni | Manfredi al Sole 24 Ore | Ancora pochi i fondi che il Pnrr assegna a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 ottobre 2021) “che il”. A dirlo, in un’intervista al24 Ore, il neo sindaco diGaetano. E alla domanda se pensa che ci siala possibilità di ottenere più risorsesottolinea: “Si parla all’incirca di 200milioni l’anno e di un miliardo in totale. Cifre orientative che andranno verificate una volta che saremo negli uffici del Comune. In ogni caso è poco. Sto interagendo con il Governo per rafforzare la dote della città. Nei prossimi giorni avrò incontri decisivi. Sta anche a noi, partecipare a bandi con progetti credibili. Su questo punto interverrà il Patto per”. “Prima di accettare la candidatura a sindaco – spiega ...