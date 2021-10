Bologna | i convocati di Mihajlovic per l’Udinese

Advertising

bologna_sport : Verso #UdineseBologna: gli uomini a disposizione di Mihajlovic - BolognaSpazio : ?? | La lista dei convocati del #Bologna in vista della trasferta di #Udine. Fuori #Bonifazi e #Schouten. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna convocati

Fra i giovania Grosseto ci sono 5 atleti della nostra regione: Alex Fabbri (Pontevecchio) - salti Francesca Orsatti (Cus Parma) - salti Aurora Vicini (Cus Parma) - salti Emma ...... Vidal e Sanchez non verranno neanche, mentre dovrò parlare con Lautaro, Correa e Vecino ... Detto ciò, con l'Inter mi aspetto una reazione più da uomini che da giocatori, aabbiamo ...Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Udine, in programma domani. Ecco l'elenco completo. Portieri: Bagnolini, ...Dopo la positività al Coronavirus registrata da parte di Theo Hernandez e Brahim Diaz, non ci sono grosse sorprese nella lista dei convocati diramata dal Milan proprio in questi minuti. Tornano infatt ...