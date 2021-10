Belen difende Ambra Angiolini e attacca Striscia | Che vergogna

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che continuano a commentare con disprezzo la consegna del Tapiro d'oro ad. Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Juliana Moreira, Monica Leofreddi, Francesca Barra, Laura Chiatti sono solo alcune delle donne che con un post social hanno criticato l'atteggiamento del tg satirico contro il quale, ora, si è fatta sentire ancheRodriguez. La showgirl si è unita al coro dei colleghi indignati per un'ironia decisamente inopportuna e, con un commento durissimo rilasciato a sostegno del pensiero di Laura Chiatti, ha sostenuto la sua osservazione sull'accaduto. Laura Chiatti si è detta addolorata per il servizio dila notizia definita totalmente irrispettosa nei confronti di una grande artista comeche, prima di tutto, è una donna ...

... richiesta accolta.' Leggi Anche La figlia di Ambrala Angiolini: 'La colpa è di chi tradisce in ogni senso possibile' E poi ancora: 'Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, ...Travolto da una bufera mediatica , lo storico programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia , ha risposto in prima persona sulla vicenda di Ambra Angiolini indirizzando una lettera a Ministro Pari ...La risposta de tg satirico di Antonio Ricci indirizzata al Ministro Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.Belen ha difeso la sua amica Ambra e ha criticato aspramente Striscia la notizia. Ha scritto infatti, un importante commento sui social. Anche la showgirl ...