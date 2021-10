“Basta, è una buffonata!”. Tale e Quale Show, la bufera dopo la performance di Pierpaolo Pretelli. Tutto in diretta (Di sabato 16 ottobre 2021) Tale e Quale Show, il meglio di Cristiano Malgioglio. Si può dire che dallo start del programma di Rai1 ad oggi sia davvero lui ad attirare l’attenzione. Cristiano Malgioglio ormai si lascia conoscere proprio per il suo carattere diretto e spontaneo. Durante la messa in onda, non ha di certo fatto alcun passo indietro per dire come la pensa davvero. Il risultato? Un vero successo per l’undicesima edizione di Tale e Quale Show, e forse ad alzare l’asticella delle aspettative è anche merito di zia Malgy. Non ha mai smesso di rivelarsi sincero di fronte alle esibizioni dei concorrenti, non ultimo dopo quella di Pierpaolo Pretelli, nei panni di Irama e con il brano Arrogante. Un vero e proprio ‘ko’ di Zia Malgy. “Ti danno dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021), il meglio di Cristiano Malgioglio. Si può dire che dallo start del programma di Rai1 ad oggi sia davvero lui ad attirare l’attenzione. Cristiano Malgioglio ormai si lascia conoscere proprio per il suo carattere diretto e spontaneo. Durante la messa in onda, non ha di certo fatto alcun passo indietro per dire come la pensa davvero. Il risultato? Un vero successo per l’undicesima edizione di, e forse ad alzare l’asticella delle aspettative è anche merito di zia Malgy. Non ha mai smesso di rivelarsi sincero di fronte alle esibizioni dei concorrenti, non ultimoquella di, nei panni di Irama e con il brano Arrogante. Un vero e proprio ‘ko’ di Zia Malgy. “Ti danno dei ...

