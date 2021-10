Basket | 4^ giornata Serie A 2021-2022 | la Virtus Bologna resta imbattuta | colpo esterno di Trento

(Di sabato 16 ottobre 2021) Continua la marcia dellaSegafredo, che rimaneanche dopo l’anticipo della quartadi campionato. La squadra di Sergio Scariolo ha superato tra le mura amiche l’Allianz Pallacanestro Trieste per 94-79 al termine di una partita condotta fin dal primo quarto da parte dei campioni d’Italia in carica. Unache ha segnato il ritorno in campo di Nico Mannion, rimasto sul parquet per cinque minuti, tanti quanti i punti messi a referto. Laaveva chiuso all’intervallo avanti di tredici punti, subendo poi la rimonta di Trieste e poi chiudendo definitivamente il match nell’ultimo quarto con un parziale di 21-12. Grande prova di Marco Belinelli con 20 punti, mentre agli ospiti non sono bastati i 21 di Adrian Banks. Nell’altro anticipo di questo ...

777PARTENERS : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROLEGA 4^ GIORNATA, AX MILANO-EFES 75-71 Per l'Olimpia è la quarta vittoria in 4 partite #SkySport #Basket #Eurol… - Massimo60386626 : RT @PubblicoSport: Basket, risultati e highlights top 5 giocate 3ª giornata lega basket A1 - giulianosal : IISS E.Majorana Brindisi Sport a Scuola. Giornata di orientamento sportivo. Fra noi anche Coach Frank Vitucci del B… - PubblicoSport : Basket, risultati e highlights top 5 giocate 3ª giornata lega basket A1 - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: ?????????? ?????? ?? 2^ giornata ?? Anzola Basket ?? 16 ottobre 2021 ? Ore 21.00 ?? Anzola dell'Emilia ?? #4Torri #Ferrara #CSilve…

Dolomiti Energia Trentino batte UNAHOTELS Reggio Emilia per 74 - 78 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Jordan Caroline con 19 punti davanti al compagno di squadra ...