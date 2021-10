Ausilio: “Non rispondo a Commisso ma solo al mio amico Pradè. Fondo PIF? Non so chi sia” (Di sabato 16 ottobre 2021) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con la Lazio all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni: “Simone Inzaghi l’ho visto tranquillo. Poi dopo 22 anni di Lazio un po’ di emozione c’è. Ha preparato la partita come le altre poi quando arriverà in campo ci sarà un po’ di emozione. E’ un grande professionista e quando ci sarà il calcio d’inizio sarà concentrato sulla sua Inter”. Le dichiarazioni di Commisso “Sono un direttore sportivo, posso rispondere al mio amico Pradé. Ha un altro ruolo”. Il Fondo PIF? “Non so chi sia”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Piero, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con la Lazio all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni: “Simone Inzaghi l’ho visto tranquillo. Poi dopo 22 anni di Lazio un po’ di emozione c’è. Ha preparato la partita come le altre poi quando arriverà in campo ci sarà un po’ di emozione. E’ un grande professionista e quando ci sarà il calcio d’inizio sarà concentrato sulla sua Inter”. Le dichiarazioni di“Sono un direttore sportivo, posso rispondere al mioPradé. Ha un altro ruolo”. Il? “Non so chi sia”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

