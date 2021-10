Anfore e brocche della Magna Grecia nel canale di Otranto | eccezionale ritrovamento

(Di sabato 16 ottobre 2021)ma anche un gran quantità di coppe da vino in ceramica fine destinate alla tavola delle élites, ancora impilate e "imballate" all'interno di grossi vasi usati per proteggerle dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Recuperato nei fondali del Canale di Otranto il carico di una nave corinzia del VII secolo a.C.: anfore e brocche m… - trinchelino : RT @Agenzia_Ansa: Recuperato nei fondali del Canale di Otranto il carico di una nave corinzia del VII secolo a.C.: anfore e brocche ma anch… - ElenabrainEm : RT @Agenzia_Ansa: Recuperato nei fondali del Canale di Otranto il carico di una nave corinzia del VII secolo a.C.: anfore e brocche ma anch… - govi47 : RT @Agenzia_Ansa: Recuperato nei fondali del Canale di Otranto il carico di una nave corinzia del VII secolo a.C.: anfore e brocche ma anch… - RitaArso : RT @Agenzia_Ansa: Recuperato nei fondali del Canale di Otranto il carico di una nave corinzia del VII secolo a.C.: anfore e brocche ma anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Anfore brocche

ma anche un gran quantità di coppe da vino in ceramica fine destinate alla tavola delle élites, ancora impilate e "imballate" all'interno di grossi vasi usati per proteggerle dal ...ma anche un gran quantità di coppe da vino in ceramica fine destinate alla tavola delle élites, ancora impilate e "imballate" all'interno di grandi vasi usati per proteggerle dal ...I recenti studi della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo sul relitto individuato nel 2019 a 780 metri di profondità nel canale di Otranto gettano nuova luce sugli albori de ...Gli studiosi la definiscono già l'impresa subacquea che riscrive le pagine di storia della Magna Grecia. Sono le acque (profonde) del canale di Otranto che restituiscono un ...