Addio a Claudio Gatti, icona della Polizia Stradale: scomparso a 74 anni. 'Era un gentiluomo' (Di sabato 16 ottobre 2021) Addio a Claudio Gatti , 74 anni, storico dirigente di compartimento e poi direttore del servizio Polizia Stradale. Un'icona della Polstrada, il funzionario era da tempo malato ed è deceduto nella ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021), 74, storico dirigente di compartimento e poi direttore del servizio. Un'Polstrada, il funzionario era da tempo malato ed è deceduto nella ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Addio a Claudio Gatti, icona della Polizia Stradale: scomparso a 74 anni. «Era un gentiluomo» - leggoit : Addio a Claudio Gatti, icona della Polizia Stradale: scomparso a 74 anni. «Era un gentiluomo» - lello977 : @borghi_claudio @RogerBootle È già fallito, il problema è che, nel ritirarsi, i vinti avvelenano i pozzi e bruciano… - claudio_89_ : RT @Cambiacasacca: Me lo immagino Labate all'addio al celibato. - Raga andiamo a puttane? - ma no andiamo a farci verificare il grinpasse d… - iltatovero : @borghi_claudio vai negli USA. non sentiremo la mancanza.ADDIO -