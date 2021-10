WRC Rally Catalunya | Neuville chiude in testa la prima tappa

Advertising

rally_timing : Ufficializzato il calendario WRC 2022: il primo dell'era ibrida. Torna la Nuova Zelanda #WRC #RallyTime - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Lotta serrata nel #RallyRACC di Spagna. A salire al comando delle operazioni, nella classifica assoluta del #WRC, è stato… - Italiaracing : Lotta serrata nel #RallyRACC di Spagna. A salire al comando delle operazioni, nella classifica assoluta del #WRC, è… - DanieleRaponi : #RallyCatalogna #Rally 1 ???? #Neuville #Hyundai dopo la 1ª giornata 1 ???? #Ogier #Toyota nel mondiale piloti… - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Rally di Spagna - Inarrestabile Neuville sul secondo giro di prove. Il belga grazie a 3 scratch su 3 prove si porta al coma… -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Rally

... mentre nel3 guida un po' a sorpresa il finlandese Lindholm davanti a Kajetanowicz. Il ... Ilsi concluderà poi domenica con la terza tappa lunga 50,90 km cronometrati, composta da 4 crono, ...Nato nel 1988 come prova continentale, ilspagnolo è diventato garasolo nel 1991 e da allora mai ha lasciato il calendario iridato, ad eccezione dell'edizione 2020, saltata per la ...E la prima tappa del 56° del Rally Catalunya Costa Daurada è iniziata ... e Tanak (Hyundai), mentre nel Wrc 2 è in testa Camilli (Citroen) dopo che Ostberg a lungo in testa ha forato a La ...Thierry Neuville risponde al primo attacco di Elfyn Evans in mattinata e chiude davanti a tutti la prima giornata del Rally Spagna. Il belga della Hyundai è ...