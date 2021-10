Tutte le misure contenute nel decreto fiscale e della sicurezza sul lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Più tempo per le cartelle fiscali, il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto non inquinanti, altre 13 settimane di Cassa Covid fino alla fine dell'anno, un fondo con le risorse per pagare l'indennità ai lavoratori in quarantena e il pacchetto di misure per la sicurezza sul lavoro. Si allarga il decreto fiscale, atteso in Cdm domani, che accompagnerà come di consueto la legge di Bilancio. Nel corso della cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, con i capidelegazione della maggioranza, si sarebbe discusso di un unico provvedimento che conterrà misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per le esigenze indifferibili. Non sarebbe stato affrontato invece il tema dei tamponi ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Più tempo per le cartelle fiscali, il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto non inquinanti, altre 13 settimane di Cassa Covid fino alla fine dell'anno, un fondo con le risorse per pagare l'indennità ai lavoratori in quarantena e il pacchetto diper lasul. Si allarga il, atteso in Cdm domani, che accompagnerà come di consueto la legge di Bilancio. Nel corsocabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, con i capidelegazionemaggioranza, si sarebbe discusso di un unico provvedimento che conterràurgenti in materia economica e, a tutela dele per le esigenze indifferibili. Non sarebbe stato affrontato invece il tema dei tamponi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutte misure VENERDÌ NERO?/ 'Per evitare il caro prezzi chiediamo meno tasse sulle imprese' Come funziona la speculazione? Tutte le industrie alimentari hanno delle scorte e le acquistano in ... Altre misure? Vogliamo chiedere anche un intervento di alleggerimento del cuneo fiscale: pur in ...

L'inverno mette fretta alla Germania che sui test gratuiti ci ripensa ... evitando di adottare il green pass, ha deciso di applicare misure più concrete. Abbonati per ... approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo Il foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le ...

Green pass: Gualtieri, 'condivido le misure adottate dal governo' 'Il green pass è uno strumento indispensabile per contrastare pandemia e per la ripresa l'economia. I vaccini sono strumento che va difeso anche rispetto a informazioni sbagliate che spaventano ...

