Tale e quale show 2021: Dennis Fantina – AC/DC (video e gallery) (Di venerdì 15 ottobre 2021) La quinta puntata del 15 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche il cantante, ex vincitore di Saranno Famosi, Dennis Fantina nei panni di Brian Johnson, leader dei celeberrimi AC/DC, con il noto brano Back in Black. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un'ottima somiglianza nelle movenze, ma il povero Fantina stasera c'ha davvero rimesso la voce. L'impegno si vedeva, ma vocalmente non è riuscito ad arrivare all'originale.

