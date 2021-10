Stuprata nei bagni no gender, in Usa un istituto scolastico finisce nella bufera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott — A chi giova l’introduzione dei bagni no gender, cavallo di battaglia della galassia Lgbt? Ai predatori sessuali di sicuro, e già negli Usa se ne vedono i «benefici» effetti: a farne le spese sono come sempre le donne, che nell’humus dei wc «per tutti» — quelli che non discriminano trans e gender fluidi — diventano facilmente vittime di stupri e abusi compiuti da uomini colti da raptus «non binari» sopraggiunti alla bisogna. bagni no gender, arrivano gli stupri E’ quanto successo ad Ashburn, in Virginia, dove il preside dell’istituto scolastico Loudoun County School è finito nella bufera dopo avere introdotto i bagni per «studenti dall’identità sessuale fluida», a causa di alcune aggressioni sessuali, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott — A chi giova l’introduzione deino, cavallo di battaglia della galassia Lgbt? Ai predatori sessuali di sicuro, e già negli Usa se ne vedono i «benefici» effetti: a farne le spese sono come sempre le donne, che nell’humus dei wc «per tutti» — quelli che non discriminano trans efluidi — diventano facilmente vittime di stupri e abusi compiuti da uomini colti da raptus «non binari» sopraggiunti alla bisogna.no, arrivano gli stupri E’ quanto successo ad Ashburn, in Virginia, dove il preside dell’Loudoun County School è finitodopo avere introdotto iper «studenti dall’identità sessuale fluida», a causa di alcune aggressioni sessuali, ...

"Stuprata dal patrigno e la madre sapeva" L'odissea di una bimba di sette anni alla fine è costata il carcere all'uomo. La mamma è indagata anche per maltrattamenti ...

