Roma, Abraham verso la panchina con la Juve: occasione per Shomurodov (Di venerdì 15 ottobre 2021) A due giorni di distanza dalla supersfida con la Juventus a Torino, la Roma di Mourinho è alle prese con la grana Abraham, rientrato dalla nazionale con una forte contusione alla caviglia destra. Lo staff giallorosso sta facendo di tutto per permettere al giocatore di essere a disposizione domenica, ma le chance di vederlo in L'articolo

