Regina Elisabetta sbotta con Camilla nel fuorionda ma i microfoni registrano tutto: “È davvero irritante quando parlano ma non fanno niente per il clima” (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un fuorionda scottante quello che ha pubblicato nelle scorse ore il Guardian e che vede protagonista la Regina Elisabetta. La Sovrana, sempre attentissima a misurare le parole e nota per la sua diplomazia impeccabile, è stata incastrata dai microfoni di una diretta streaming mentre si lasciava andare a uno sfogo con Camilla, la duchessa di Cornovaglia moglie del principe Carlo. È successo ieri, giovedì 14 ottobre, durante la cerimonia di apertura del parlamento Gallese a Cardiff: la Regina Elisabetta stava parlando con Camilla, appunto, e Elin Jones, capo dell’assemblea, e stavano commentando l’apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26) che si terrà il 31 ottobre a Glasgow quando ha ammesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) È unscottante quello che ha pubblicato nelle scorse ore il Guardian e che vede protagonista la. La Sovrana, sempre attentissima a misurare le parole e nota per la sua diplomazia impeccabile, è stata incastrata daidi una diretta streaming mentre si lasciava andare a uno sfogo con, la duchessa di Cornovaglia moglie del principe Carlo. È successo ieri, giovedì 14 ottobre, durante la cerimonia di apertura del parlamento Gallese a Cardiff: lastava parlando con, appunto, e Elin Jones, capo dell’assemblea, e stavano commentando l’apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sul(Cop26) che si terrà il 31 ottobre a Glasgowha ammesso di ...

repubblica : Clima, la regina Elisabetta: 'Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano' [dal nostro corrispondent… - Corriere : La regina Elisabetta la pensa come Greta Thunberg: il fuorionda in cui si lamenta dei l... - MediasetTgcom24 : Clima, irritazione delle Regina Elisabetta: 'Leader parlano senza agire' #clima - manuestrella6 : #gfvip nooo lei non ha interesse a girare la frittata noooo micaaa … anche qui mi raccomando non fate il suo nome p… - MMastrantuono : RT @Corriere: La regina Elisabetta la pensa come Greta Thunberg: il fuorionda in cui si lamenta dei l... -