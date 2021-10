Probabili formazioni Cagliari-Sampdoria, ottava giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Scontro delicatissimo alla Sardegna Arena con i sardi, unica squadra a non aver fin qui vinto nemmeno una partita, che ospitano i doriani che ne hanno vinta solo una. Punti pesanti in palio in questo lunch match, orario di inizio quello delle 12.30 di domenica 17 ottobre. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Cagliari – Joao Pedro e Keita coppia d’attacco confermata per Mazzarri, in mezzo al campo scelte semi-obbligate con Marin e Strootman a far girare il reparto. QUI Sampdoria – D’Aversa conferma la coppia dei “vecchietti” con Caputo e Quagliarella, Candreva e Damsgaard intoccabili sulle ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ledi, match valido per l’di. Scontro delicatissimo alla Sardegna Arena con i sardi, unica squadra a non aver fin qui vinto nemmeno una partita, che ospitano i doriani che ne hanno vinta solo una. Punti pesanti in palio in questo lunch match, orario di inizio quello delle 12.30 di domenica 17 ottobre. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Joao Pedro e Keita coppia d’attacco confermata per Mazzarri, in mezzo al campo scelte semi-obbligate con Marin e Strootman a far girare il reparto. QUI– D’Aversa conferma la coppia dei “vecchietti” con Caputo e Quagliarella, Candreva e Damsgaard intoccabili sulle ...

