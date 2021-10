Pierpaolo e Giulia: la proposta di nozze arriverà in diretta televisiva (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultimissime ore per quanto riguarda la proposta di nozze che arriverà a brevissimo! Come sappiamo la loro relazione è nata all’interno del reality del Grande Fratello Vip, stiamo parlando proprio di Pierpaolo e di Giulia. LEGGI ANCHE —> The Good Doctor anticipazioni: Lea e Shaun e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultimissime ore per quanto riguarda ladichea brevissimo! Come sappiamo la loro relazione è nata all’interno del reality del Grande Fratello Vip, stiamo parlando proprio die di. LEGGI ANCHE —> The Good Doctor anticipazioni: Lea e Shaun e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

PPGS9 : Lui è agli studi per preparsi per la puntata ma non si perde nulla di Giulia perché lei è il suo unico pensiero pie… - VittorioMastro8 : RT @pazzeska6: PIERPAOLO CHE IMITA GIULIA #gfvip - emmaiismysun : 'Bravissima bravissima perfetto' Pov: Pierpaolo quando Giulia giocava a biliardino #prelemi - Octavia_Quake : A mio avviso uno dei dialoghi più belli. Giulia, Pierpaolo e MTR gli unici a non aver dimenticato quello che stav… - FlavioLapi6 : @giulianelcuore @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli siete due bellissim… -