Pelè sta meglio e scherza | “Sono pronto a giocare domenica”

Pelè, dimesso lo scorso 30 settembre dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, scherza sui social spiegando di aver "hackerato il profilo della figlia" semplicemente per dare a tutti "un messaggio meraviglioso. Grazie a Dio sto bene, sto molto meglio e forse Sono anche pronto per la partita di domenica – dice O'Rei riferendosi alla sfida tra il suo Santos e il Recife –. Parlando seriamente voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato i loro abbracci e la loro energia e, se Dio vuole, presto sarò di nuovo con voi".

Ultime Notizie dalla rete : Pelè sta Pelé sta meglio e scherza: "Pronto per giocare domenica" Dal Brasile arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Pelé . La leggenda verdeoro, come annunciato in un video social postato da una delle figlie, sta meglio: " Sono pronto per giocare domenica " ha detto ironicamente dopo l'intervento al colon. " Sul serio, grazie a tutti quelli che mi hanno dato forza. Se Dio vuole, sarò con voi molto presto ".

Breitner, calciatore sublime e uomo controverso. La storia di 'Paul il rosso' ...trasferito negli Stati Uniti per giocare gi ultimi anni di carriera nei Cosmos di New York con Pelè ... Sta di fatto che Paul Breitner rimane fedele alla sua parola. Non salirà sull'aereo per l'Argentina ...

