Orrore a Cisterna | picchia e violenta una donna con disabilità psichica | arrestato 84enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ stato condannato a 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni un uomo italiano residente a, identificato per L.N, unche gli agenti del Commissariato dihanno tratto in arresto, dando esecuzione di sentenza definitiva della Corte d’Appello di Roma. Leggi anche: L’incubo di una 18enne di Ardea: pedinata dallo stesso anziano che l’aveva palpeggiata quindici giorni fa Violenza sessuale: condannatodiL’uomo è stato ritenuto responsabile di lesioni pluriaggravate e di violenza sessuale nei confronti di soggetto in stato di inferiorità, con applicazione della recidiva. A seguito di indagini, infatti, l’è stato individuato come responsabile di un efferato stupro avvenuto in un bar di ...