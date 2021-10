No Green Pass in studio, la furia di Massimo Giletti in diretta tv – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimo Giletti invita in studio Marco Liccione, esponente di “Variante Torinese” e uno dei No Green Pass in piazza a Roma sabato scorso, la protesta tristemente famosa – fra gli altri momenti censurabili – per la marcia contro la CGIL. L’argomento è caldo, il clima incandescente e gli animi si infiammano, fino a che il confronto degenera. LEGGI ANCHE =>No Green Pass in strada, Forza Nuova in prima fila: facinorosi scatenati contro Draghi Tensione in studio I disordini a Roma hanno una valida giustificazione, almeno secondo Marco Liccione, convinto no Green Pass: “Volevamo essere ascoltati dal governo, volevamo anche una semplice telefonata da loro. Qualcuno doveva ascoltarci”, spiega Liccione ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021)invita inMarco Liccione, esponente di “Variante Torinese” e uno dei Noin piazza a Roma sabato scorso, la protesta tristemente famosa – fra gli altri momenti censurabili – per la marcia contro la CGIL. L’argomento è caldo, il clima incandescente e gli animi si infiammano, fino a che il confronto degenera. LEGGI ANCHE =>Noin strada, Forza Nuova in prima fila: facinorosi scatenati contro Draghi Tensione inI disordini a Roma hanno una valida giustificazione, almeno secondo Marco Liccione, convinto no: “Volevamo essere ascoltati dal governo, volevamo anche una semplice telefonata da loro. Qualcuno doveva ascoltarci”, spiega Liccione ...

