No green pass, a Napoli va in scena il corteo funebre della democrazia. E i manifestanti urlano ai clienti di un ristorante: “Pensate ai vostri figli” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Libertà”, “No green pass” . Scandendo questi slogan circa 300 manifestanti hanno sfilato a Napoli da Piazza Vittoria a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il corteo era aperto da una bara con una copia della Costituzione. In fondo al corteo, le fiaccole. Tra i manifestanti sono stati distribuiti i volantini del Fisi (federazione sindacati intercategoriali) che hanno proclamato uno sciopero generale di 5 giorni, a partire da venerdì 15 ottobre. Lungo il percorso sono stati scanditi passi della Costituzione, “uccisa” secondo i manifestanti. Slogan e qualche insulto, in via Partenope, ai clienti dei ristoranti sul lungomare (“mangiate, ma c’ è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Libertà”, “No” . Scandendo questi slogan circa 300hanno sfilato ada Piazza Vittoria a Palazzo Santa Lucia, sedeRegione Campania. Ilera aperto da una bara con una copiaCostituzione. In fondo al, le fiaccole. Tra isono stati distribuiti i volantini del Fisi (federazione sindacati intercategoriali) che hanno proclamato uno sciopero generale di 5 giorni, a partire da venerdì 15 ottobre. Lungo il percorso sono stati scanditiCostituzione, “uccisa” secondo i. Slogan e qualche insulto, in via Partenope, aidei ristoranti sul lungomare (“mangiate, ma c’ è una ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Je_Scotti : RT @Teresat73540673: Tutti vogliono sapere xché siamo contro al green pass, spero di essere chiara: é un certificato dittatoriale, che ti l… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: I #NoGreenPass aggrediscono la troupe di #PiazzaPulita: “Sarete giustiziati” | VIDEO -