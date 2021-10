Manila Nazzaro accusa alcuni gieffini di organizzare finte liti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Le accuse diNelle ultime oreha lanciato forti accuse controconcorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo lei, infatti, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si metterebbero d’accordo per. Lei, infatti, ha notato che in settimana avevano fatto un po’ pace, per poi tornare agare L'articolo proviene da Novella 2000.

Le accuse di, di contro , si sorreggono su solide fondamenta in quanto lontana anni luce da certi meccanismi (ed appare palese). Francesca , invece, conosce bene tutto e il suo essere ...... Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi , tanto che alcuni coinquilini li hanno accusati di creare finti scontri per avere più spazio in puntata, questo è anche il sospetto di. A dare ...GF Vip 6, Francesca Cipriani smaschera Sophie, Gianmaria e Soleil: "Si sono messi d'accordo" In queste ultime ore Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e ...Durante la notte, come svela "Biccy", Manila Nazzaro si è sfogata duramente rivelando di essersi stufata dei litigi, considerati da lei fittizi, da parte di Soelil Sorgè e Sophie Codegoni.