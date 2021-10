Londra discute una legge per aumentare la sicurezza sui social

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma. Che l’audizione al Congresso di Frances Haugen, esperta di dati ed ex dipendente di Facebook, sarebbe stata l’occasione di iniziare ad agire seriamente per regolamentare l’azienda era stata la prima impressione dopo aver sentito una settimana fa le sue parole davanti al Congresso americano. Quando si tratta di, come in tutte le aree a cui è meno interessato, Facebook impiega poco personale. Quindi la piattaformadeve essere in qualche modo costretta a investire di più nella. Come? Inserendo un elemento di rischio legato ai suoi profitti. Il Regno Unito è al lavoro su un disegno disullaonline che potrebbe ispirare la futura regolamentazione delda parte dei governi in tutto il mondo. Lasulla ...