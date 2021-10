La denuncia: “Carabinieri no pass sfrattati dalle caserme” (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’introduzione del green pass obbligatorio per i lavoratori sta creando disagi pure nell’Arma dei Carabinieri. L’allarme arriva dal Nuovo Sindacato dei Carabinieri, che ha denunciato l’ordine arrivato dall’Arma di far uscire dagli alloggi delle caserme tutti i militari sprovvisti di lasciapassare. Una misura che avrebbe interessato la “cacciata” di quattro militari a Mestre e un Carabiniere a Firenze (già fatto rientrare). “L’Arma dei Carabinieri – si legge nella nota pubblicata anche sul profilo Facebook del sindacato – ha dato ordine a tutti i Carabinieri alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso del green pass da questa mezzanotte. Il Comando Generale avrebbe dato la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’introduzione del greenobbligatorio per i lavoratori sta creando disagi pure nell’Arma dei. L’allarme arriva dal Nuovo Sindacato dei, che hato l’ordine arrivato dall’Arma di far uscire dagli alloggi delletutti i militari sprovvisti di lasciaare. Una misura che avrebbe interessato la “cacciata” di quattro militari a Mestre e un Carabiniere a Firenze (già fatto rientrare). “L’Arma dei– si legge nella nota pubblicata anche sul profilo Facebook del sindacato – ha dato ordine a tutti ialloggiati nelledi uscirecamerette se non sono in possesso del greenda questa mezzanotte. Il Comando Generale avrebbe dato la ...

