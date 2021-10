Incendio in appartamento: momenti di paura a Codogno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Codogno (Lodi) - Incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di viale Resistenza, sgomberato l'intero edificio. paura , oggi pomeriggio attorno alle 18, dopo che un passante ha ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021)(Lodi) -in unal quarto piano di una palazzina di viale Resistenza, sgomberato l'intero edificio., oggi pomeriggio attorno alle 18, dopo che un passante ha ...

Incendio in un appartamento a Genova, corso Galliera bloccato per un'ora Genova " Un incendio è scoppiato all'alba in corso Galliera a Genova. A prendere fuoco un appartamento al quarto piano del civico 21. L'allarme è scattato intorno alle ore 6.30. Sono intervenuti vigili del fuoco ...

Incendio in appartamento: momenti di paura a Codogno Il Giorno Fiamme in un appartamento, evacuato condominio in viale della Resistenza a Codogno L’incendio è partito in una cucina dalla cappa lasciata in funzione: i vigili del fuoco dopo aver fatto uscire i residenti hanno messo in sicurezza i locali invasi dal fumo. Circolazione bloccata per ...

