Green pass falsi in vendita a 250 euro: sequestrati due canali Telegram (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno del Green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, la Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro di altri due canali Telegram che vendevano certificazioni false. La ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno delobbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, la Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro di altri dueche vendevano certificazioni false. La ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Dear_Inanna_Z : RT @pbecchi: È in atto il tentativo di minimizzare le proteste dei lavoratori contro il green pass. Eppure anche se i sondaggi non lo dicon… - sbaracadau : Uno dei 30 (su 1700) fuori dalla CNH di Modena che sciopera contro il green pass ha detto che la crisi energetica è… -