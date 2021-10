Green Pass, a Firenze lunghe code davanti alle farmacie. "Subissati da richieste" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Firenze, 15 ottobre 2021 - Tutti in coda per il Green Pass. Com'era ampiamente prevedibile, da stamani la richiesta di tamponi è cresciuta in modo esponenziale. I farmacisti sono sull'orlo di una ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 - Tutti in coda per il. Com'era ampiamente prevedibile, da stamani la richiesta di tamponi è cresciuta in modo esponenziale. I farmacisti sono sull'orlo di una ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - essereminimal : I napoletani ne danno il triste annuncio. - iamuntamedstill : RT @M49liberorso: Morti sul lavoro TUTTI ZITTI Licenziamenti TUTTI ZITTI Evasione fiscale TUTTI ZITTI Femminicidi TUTTI ZITTI Green Pass… -