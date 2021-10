Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan frena Nicola Pisu: ''Se ti fossi piaciuta veramente…'' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Miriana Trevisan e Nicola Pisu si confrontano sul sentimento che sta nascendo tra loro al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 ottobre 2021)si confrontano sul sentimento che sta nascendo tra loro alVip.

Advertising

GrandeFratello : Benvenuti al #GFVIP! Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera? Ospiti, sorprese, scontri, strategie e.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @alfosignorini conduce un nuovo appuntamento con #GFVIP - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - itsnicolecn : RT @tinyseulgis_: I veri protagonisti del grande fratello non faccio io le regole #gfvip - Francy11412804 : RT @MartinaParise5: 'MI MANDI IN BIANCO AL GRANDE FRATELLO' #GFvip -