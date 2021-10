Gf Vip 6 | Lulù Selassié racconta cosa faceva con i suoi ex fidanzati e lascia a bocca aperta i suoi coinquilini

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tra una chiacchierata e l’altra, nelle ultime ore si è parlato di ex. In particolare, Clarissa e, in compagnia di Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, si sonote andare a qualche confessione che hato agli inquilini presenti. In particolare, Clarissa, parlando delle relazioni della sorella, hato di una cartella segreta sul cellulare della ragazza in cui sarebbero contenute un po’ di foto particolari. Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto deiragazzi, capitemi. In pratica le colleziona. I due uomini, stupidi e increduli, inizialmente pensavano fosse solo una battuta. Ma dici ...