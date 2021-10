Gf vip 6, Gianmaria Antinolfi pronto a dichiararsi a Sophie Codegoni: dice addio alla fidanzata? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi sembra davvero preso da Sophie Codegoni tanto da spingersi oltre nella casa del GF VIP 6. I due si sono avvicinati molto tanto da arrivare a dormire persino insieme, ma la situazione è stata frenata perchè all’imprenditore è arrivato un messaggio molto forte della sua compagna. A quanto pare però non ci tiene così tanto a lei visto che con Giucas Casella e Aldo Montano si è confidato facendo una dichiarazione molto importante sui suoi sentimenti verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Grande Fratello VIP 2021, Gianmaria Antinolfi si confessa nella Casa Gianmaria Antinolfi è diventato protagonista di una confessione inaspettata con i coinquilini vip nella Casa, Giucas Casella e Aldo Montano. Nella confidenza, l’imprenditore ha nel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 ottobre 2021)sembra davvero preso datanto da spingersi oltre nella casa del GF VIP 6. I due si sono avvicinati molto tanto da arrivare a dormire persino insieme, ma la situazione è stata frenata perchè all’imprenditore è arrivato un messaggio molto forte della sua compagna. A quanto pare però non ci tiene così tanto a lei visto che con Giucas Casella e Aldo Montano si è confidato facendo una dichiarazione molto importante sui suoi sentimenti verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Grande Fratello VIP 2021,si confessa nella Casaè diventato protagonista di una confessione inaspettata con i coinquilini vip nella Casa, Giucas Casella e Aldo Montano. Nella confidenza, l’imprenditore ha nel ...

