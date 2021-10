Francesco Chiofalo: matrimonio e figli con Drusilla? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ormai Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non si nascondo più. La loro storia, nata in punta di piedi e venuta fuori soprattutto in seguito a indiscrezioni esterne, oggi va a gonfie vele; tanto che l’ex concorrente di Temptation Island vorrebbe mettere su famiglia con l’ex naufraga. Qualche tempo fa era stata Deianira Marzano a rivelare che Francesco Chiofalo aveva iniziato una frequentazione con Drusilla Gucci, reduce della sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) OrmaiGucci non si nascondo più. La loro storia, nata in punta di piedi e venuta fuori soprattutto in seguito a indiscrezioni esterne, oggi va a gonfie vele; tanto che l’ex concorrente di Temptation Island vorrebbe mettere su famiglia con l’ex naufraga. Qualche tempo fa era stata Deianira Marzano a rivelare cheaveva iniziato una frequentazione conGucci, reduce della sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo Gossip: le notizie del 15 ottobre 2021 Si legge: Francesco Chiofalo sposa Drusilla Gucci? Il gossip Francesco Chiofalo, al settimanale 'Nuovo', ha rivelato di essere pronto a sposarsi e a diventare padre per la prima volta dopo il colpo ...

Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo: chi potrebbe entrare nella casa del GF Vip nelle prossime puntate A lasciarsi scappare questo spoile r è proprio Sophie Codegoni che, parlando con gli inquilini, ha parlato di Antonella Fiordelisi (ex fidanzata di Francesco Chiofalo). Nella circostanza Sophie ...

Temptation Island: Francesco Chiofalo contro le sue ex? Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island sembrerebbe aver lanciato delle frecciatine alle sue ex, paragonandole alla sua attuale fidanzata ...

