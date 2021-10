Dos Vidas, tutto quello da sapere sulla soap spagnola acquistata da Mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mediaset ci riprova. Dopo il successo travolgente de Il Segreto e l’ottimo riscontro di pubblico ricevuto da Una Vita-Acacias 38, i vertici di Cologno Monzese hanno acquistato Dos Vidas, una nuova soap opera spagnola. Al momento la telenovela viene trasmessa in Spagna su La1, la stessa rete che ha ospitato l’intera saga di Acacias 38: sono previste 255 puntate, ma non è da escludere che il loro numero possa aumentare; molto dipenderà dalla risposta del pubblico spagnolo, che fino ad oggi è stata un po’ freddina (6,5% di share, poco più di 700.000 spettatori a puntata). In Spagna la soap ha esordito il 25 gennaio 2021, data in cui è stato trasmesso il primo episodio: se sarà confermata la produzione attuale, la telenovela terminerà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del prossimo anno. Dos ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021)ci riprova. Dopo il successo travolgente de Il Segreto e l’ottimo riscontro di pubblico ricevuto da Una Vita-Acacias 38, i vertici di Cologno Monzese hanno acquistato Dos, una nuovaopera. Al momento la telenovela viene trasmessa in Spagna su La1, la stessa rete che ha ospitato l’intera saga di Acacias 38: sono previste 255 puntate, ma non è da escludere che il loro numero possa aumentare; molto dipenderà dalla risposta del pubblico spagnolo, che fino ad oggi è stata un po’ freddina (6,5% di share, poco più di 700.000 spettatori a puntata). In Spagna laha esordito il 25 gennaio 2021, data in cui è stato trasmesso il primo episodio: se sarà confermata la produzione attuale, la telenovela terminerà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del prossimo anno. Dos ...

