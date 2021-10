Decreto Fiscale, dalla quarantena Covid a cassa integrazione e sicurezza sul lavoro: le novità approvate dal Cdm (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Consigli dei Ministri di Mario Draghi ha dato il via libera al nuovo Decreto Fiscale: tante le misure approvate, tra cui nuove norme su cartelle esattoriali, cassa integrazione, reddito di cittadinanza e le misure per la quarantena Covid. “Voglio esprimere la soddisfazione del governo e mia per le norme approvate sulla sicurezza sul lavoro – ha dichiarato Mario Draghi – Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti. Come governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo“. Tutte le novità del Decreto. Decreto Fiscale, la quarantena ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Consigli dei Ministri di Mario Draghi ha dato il via libera al nuovo: tante le misure, tra cui nuove norme su cartelle esattoriali,, reddito di cittadinanza e le misure per la. “Voglio esprimere la soddisfazione del governo e mia per le normesullasul– ha dichiarato Mario Draghi – Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti. Come governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo“. Tutte ledel, la...

