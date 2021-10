Covid, 2732 contagi e 42 morti. Bassetti: «Va meglio grazie ai vaccini. Se non li fai, rischi gli schiaffi» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il virus allenta la sua morsa, con buona pace della variante Delta i cui colpi di coda hanno seriamente funestato gli ultimi mesi di epidemia. E allora, sono 2.732 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Dati che purtroppo, registrano anche altri 42 morti. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di positività allo 0,53%. I ricoverati sono 2.445, 34 in meno da ieri. Mentre le terapie intensive occupate sono 357, 2 in meno rispetto a 24 ore fa. I guariti invece sono stati 3.533, 4.502.457 da inizio pandemia. Dunque, esperti e ai addetti lavori concordano su un dato: lo stesso rilevato in queste ore, tra gli altri, dal virologo Bassetti sull’andamento del Covid: «Oggi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il virus allenta la sua morsa, con buona pace della variante Delta i cui colpi di coda hanno seriamente funestato gli ultimi mesi di epidemia. E allora, sono 2.732 ida Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettinodi Protezione Civile e ministero della Salute. Dati che purtroppo, registrano anche altri 42. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di positività allo 0,53%. I ricoverati sono 2.445, 34 in meno da ieri. Mentre le terapie intensive occupate sono 357, 2 in meno rispetto a 24 ore fa. I guariti invece sono stati 3.533, 4.502.457 da inizio pandemia. Dunque, esperti e ai addetti lavori concordano su un dato: lo stesso rilevato in queste ore, tra gli altri, dal virologosull’andamento del: «Oggi ...

