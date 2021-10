Commisso su Vlahovic: «Nessuno si è ridotto lo stipendio dopo una brutta annata» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rocco Commisso è tornato sul tema Vlahovic e degli svincoli: «Non ho mai visto un giocatore chiedermi meno soldi dopo una brutta stagione» Durante l’evento Business US Sport promosso dal Financial Times, Rocco Commisso è tornato sulla vicenda Vlahovic e ha anche approfondito la questione svincoli. Vlahovic – «La cosa non sostenibile è che i costi dei trasferimenti e le commissioni ai procuratori ti fanno rischiare di perdere un calciatore a zero. Come è successo al Milan con Donnarumma o come sta accadendo con altri giocatori ora al PSG. E potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra in campo, di giocare titolare. Ha segnato 20 gol, e ora abbiamo dei problemi per quanto riguarda il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roccoè tornato sul temae degli svincoli: «Non ho mai visto un giocatore chiedermi meno soldiunastagione» Durante l’evento Business US Sport promosso dal Financial Times, Roccoè tornato sulla vicendae ha anche approfondito la questione svincoli.– «La cosa non sostenibile è che i costi dei trasferimenti e le commissioni ai procuratori ti fanno rischiare di perdere un calciatore a zero. Come è successo al Milan con Donnarumma o come sta accadendo con altri giocatori ora al PSG. E potrebbe succedere anche alla Fiorentina con. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra in campo, di giocare titolare. Ha segnato 20 gol, e ora abbiamo dei problemi per quanto riguarda il ...

Advertising

CalcioNews24 : #Commisso sul caso #Vlahovic e sugli svincoli - PietroLazze : #Commisso al @FT su #Vlahovic: 'La #Fiorentina rischia di perderlo a zero. Servono nuove regole per i contratti e per gli agenti'. - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Commisso: “La Fiorentina rischia di perdere Vlahovic a zero. Devono esserci regole, le società devono poter trarre bene… - theboss_1908 : #Commisso attacca l'#Inter: 'Scudetto falsato. Dovevano essere penalizzati per i loro debiti' Al servo dei gobbi s… - Fiorentinanews : Commisso: “La Fiorentina rischia di perdere Vlahovic a zero. Devono esserci regole, le società devono poter trarre … -