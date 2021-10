Clima | Mattarella | ' essenziale equilibrio tra nutrizione e cura ambiente'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La COP26 sul, che vede coinvolta l'Italia in partenariato con il Regno Unito, costituirà una tappa importante di un percorso di attenzione al rapporto tradell', temase vogliamo consegnare alle giovani generazioni un futuro ricco di opportunità". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, che "offre una preziosa opportunità di riflessione sulle drammatiche conseguenze della pandemia, segnate dall'aumento dei livelli di povertà e mal". "Lo stato della sicurezza alimentare nel mondo -lamenta il Capo dello Stato- è sensibilmente peggiorato. La comunità internazionale dovrà saper dare adeguato seguito alle ...

Per"la sostenibilità ambientale è a sua volta cruciale a questo fine e interpella l'impatto climatico determinato dalla stessa produzione agricola e dall'allevamento. La COP26 sul, ...: non è più tempo di ambiguità e di distinguo. Dare più vaccini... Il presidente della Repubblica alla terza conferenza intergovernatica Italia - Africa: la Cop26 è uno spartiacque ...Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione che si celebra il 16 ottobre ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La COP26 sul clima, che vede coinvolta l'Italia in partenariato con il Regno Unito, costituirà una tappa importante di un percorso di attenzione al rapporto tra nutrizione ...