Cina: Microsoft ha annunciato la chiusura di LinkedIn (Di venerdì 15 ottobre 2021) Annunciata da Microsoft la chiusura di LinkedIn in Cina. In corrispondenza della chiusura verrà lanciata una nuova app "InJobs" che non avrà però le funzionalità di un social network. Microsoft ha annunciato la chiusura di LinkedIn in Cina, al suo post verrà aperta "InJobs" Microsoft ha annunciato la chiusura di LinkedIn in Cina. Per ora la notizia pare non abbia avuto nessun impatto sul titoli in borsa, che ha chiuso a Wall Street in rialzo del 2% circa a 302,75 dollari. Nonostante il social network sia stato molto utile agli utenti in cerca di lavoro e opportunità economiche, non c'è stato un simile successo in altri ...

