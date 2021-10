Centrosinistra: Prodi, 'c'è grande nostalgia dell'Ulivo ma oggi è difficile' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "C'è grande nostalgia dell'Ulivo. E' incredibile, da qualche mese mi dicono, bisogna rifare l'Ulivo. Ma cosa vuole dire l'Ulivo? Fare una coalizione riformista che gareggi con coalizione conservatrice. Adesso si è tutto molto complicato". Lo ha detto Romano Prodi a Zapping. "Ci sono parti e movimenti che nascono e vanno su e giù come lo yo yo e quindi e difficile creare questo -ha spiegato Prodi-. Però bisogna creare una coalizione che viva su un programma creato e costruito dalla gente, bisogna riprendere le discussioni politiche che un tempo si chiamavano Congresso, con una forma diversa ma la voce della gente, non di twitter, bisogna riportarla in voga". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "C'è. E' incredibile, da qualche mese mi dicono, bisogna rifare l'. Ma cosa vuole dire l'? Fare una coalizione riformista che gareggi con coalizione conservatrice. Adesso si è tutto molto complicato". Lo ha detto Romanoa Zapping. "Ci sono parti e movimenti che nascono e vanno su e giù come lo yo yo e quindi ecreare questo -ha spiegato-. Però bisogna creare una coalizione che viva su un programma creato e costruito dalla gente, bisogna riprendere le discussioni politiche che un tempo si chiamavano Congresso, con una forma diversa ma la vocea gente, non di twitter, bisogna riportarla in voga".

